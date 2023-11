Von Abschiedsgedanken zum Stammplatz Darum ist Luca Netz bei Borussia gesetzt

Vergangene Woche hat Luca Netz eine Premiere in seiner Profilaufbahn gefeiert, die sich mit den Zahlen 90, 90 und 80 zusammenfassen lässt: Erstmals stand der 20-Jährige in einer Englischen Woche dreimal nacheinander in der Startelf, zweimal davon spielte er durch, nur beim 3:3 in Freiburg war zehn Minuten vor dem Abpfiff Schluss. Ein Trikotzupfer gegen Noah Weißhaupt war Netz‘ letzte Aktion, mehr als ein taktisches Foul gaben die Kräfte nicht mehr her am Ende einer intensiven Arbeitswoche.