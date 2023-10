Borussias Stürmer Plea und Jordan helfen Gladbach jeder auf seine Art beim 2:1-Sieg

Der Matchwinner gegen den 1. FC Heidenheim war für Borussias Fans nicht der Spieler des Spiels. Diese Auszeichnung ging an Rocco Reitz, das aktuelle Vorzeige-Fohlen, der mit seinem Engagement stets überzeugt, auch wenn seine offensiven Pässe an diesem Tag meist hängenblieben. Was die Effektivität anging, war es indes Alassane Plea, der entscheidend beitrug zum zweiten Sieg der Saison, dem ersten im Borussia-Park in dieser Spielzeit und unter Trainer Gerardo Seoane. Plea schoss quasi eineinhalb Tore beim 2:1-Sieg.