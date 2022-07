Schweizer im Trainingslager angekommen : Borussia liegt laut Virkus kein Angebot für Embolo vor

Rottach-Egern Am Mittwoch ist Breel Embolo im Trainingslager von Borussia Mönchengladbach angekommen. Über die Zukunft des Schweizer Stürmers wird indes heftig spekuliert. Die AS Monaco soll schon ein Angebot abgegeben haben. Wir haben mit Sportdirektor Roland Virkus gesprochen.

Farke hat einige Kandidaten. Marcus Thuram zum Beispiel. Der hat beim 4:2 im ersten Testspiel bei Rot-Weiss Essen am vergangenen Freitag im 4-2-3-1-System die vorderste Spitze gespielt und auf seine Art interpretiert: mit vielen Tiefenläufen und viel Zug zum Tor. Zweimal traf er, zudem holte er den Elfmeter zum 3:1 heraus. Farke ist angetan vom Franzosen, das hat er zuletzt kundgetan. Und er sieht ihn in Tornähe auch gut aufgehoben.

Vergangene Saison war vor allem Breel Embolo der Mittelstürmer im 3-4-2-1-System von Ex-Trainer Adi Hütter. Das gefiel dem Schweizer offenbar, er schoss neun Tore in der Bundesliga, so viele wie nie zuvor, zudem traf er zweimal im DFB-Pokal . Dass er mit seiner Wucht und seiner Unermüdlichkeit eine interessante Alternative für Farke wäre im Reigen der möglichen Mittelstürmer, ist klar.

Embolo kam am Mittwoch mit den anderen Nationalspielern – darunter Yann Sommer, Jonas Hofmann, Stefan Lainer und Joe Scally – ins Trainingslager der Borussen am Tegernsee, Nico Elvedi war schon am Dienstagabend angereist. „Auch für den Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist so ein Trainingslager wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Nationalspieler hier dazukommen“, sagt Farke. Nach ihrer Ankunft stand für die „Neuankömmlinge“ im Hotel zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an, am Donnerstag steigen sie dann ins Training ein.