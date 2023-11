Nicolas war noch nicht geboren Gladbachs letztes Zu-Null-Spiel beim BVB ist ewig her

Gegen Wolfsburg haben die Borussen zuletzt die erste defensive Null dieser Bundesliga-Saison fabriziert. Derartiges wäre auch am Samstag in Dortmund logischerweise die Basis für mindestens einen Punkt. Aber Gladbach und kein Gegentor beim BVB, das ist so eine Geschichte. In den letzten zehn Pflichtspielen kassierte die niederrheinische Borussia im Schnitt 3,4 Tore bei der westfälischen.