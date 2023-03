Leistung gegen Freiburg Der kleinste gemeinsame Nenner für Borussia

Patrick Herrmann stand diese Saison noch nicht in der Startelf, zwischenzeitlich war er nicht im Kader, am Samstag beim 0:0 gegen den SC Freiburg musste er 90 Minuten vom Rand zuschauen. Doch Herrmann ist auch deshalb immer noch da, weil er in seinem 15. Jahr bei Borussia Mönchengladbach ein Gefühl für die Stimmung hat wie kaum ein anderer. „Es schwappt genauso vom Platz auf die Tribüne wie andersherum“, sagte Herrmann im Interview mit unserer Redaktion. Alle müssten „wieder eine krasse Einheit werden“, formulierte er ein Saisonziel für die nicht gerade knappe Zeit bis Ende Mai.