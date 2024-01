Bis zum Saisonende Borussia leiht Borges Sanches nach Nijmegen aus

Bei Reitz war es eine Win-Win-Situation, und so könnte es nun auch bei Borges Sanches sein. Der taktische Ansatz bei NEC kommt ihm entgegen, die Konkurrenzsituation auf dem Flügel ist nicht so dicht wie in Gladbach. Wichtig ist, dass er ein Gros der Spiele macht, mit Luxemburg stehen im März auch noch die Play-offs in der EM-Qualifikation an. Auch bei Borussia wäre Borges Sanches zu Einsätzen gekommen, aber wohl nicht in der erforderlichen Menge, um voranzukommen.