17 Spieler haben Erfahrungen Eine Leihe war für zahlreiche Borussia-Profis ein Karriere-Boost

Philipp Sander ist ein Spätstarter. Das hat der 26-Jährige, der in Kürze sein Bundesliga-Debüt feiern wird, selbst zugegeben. Nach seinem Wechsel in die U19 von Holstein Kiel dauerte es einige Jahre, bis der Mittelfeldspieler bereit war für den Profifußball. „Für die heutige Zeit habe ich mich verhältnismäßig spät entwickelt“, sagt Sander. Doch dann gab es mit 22 den großen Karriere-Boost, der im Lebenslauf mit den Eckdaten unspektakulär anmutet: Sander verbrachte die Saison 2020/21 als Leihspieler in der 3. Liga beim SC Verl.