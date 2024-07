Gladbach-Keeper verletzt Olschowsky-Leihe in die Niederlande geplatzt

Olschowsky wird damit so langsam zu einem Pechvogel: Nachdem er im November 2022 sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, weil neben Yann Sommer auch Sippel verletzt ausfiel, hätte er im Februar 2023 für Sommer-Nachfolger Omlin einspringen können, fehlte aber selbst aufgrund eines schwerwiegenden Infekts. Im Mai verletzte sich Olschowsky in einem Freundschaftsspiel nach Saisonende dann am Daumen und verpasste große Teile der Vorbereitung, sodass Leih-Rückkehrer Nicolas an ihm vorbeizog – und Ende August 2023 folgerichtig zum Omlin-Vertreter wurde.