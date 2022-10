Nach starken Leistungen : Borussia-Leihgabe Kersken fehlt dem SV Meppen bis zur Rückrunde

Jonas Kersken ist von Borussia Mönchengladbach an den SV Meppen verliehen. Foto: IMAGO/Werner Scholz

Mönchengladbach Für Jonas Kersken, der derzeit von Borussia Mönchengladbach an den SV Meppen verliehen ist, ist die Hinrunde aufgrund einer Verletzung beendet. Doch in seinen zehn Einsätzen in der 3. Liga hat Kersken bislang überzeugt, auch sein aktueller Trainer schwärmt von ihm.

Am Samstag saß Jonas Kersken beim 0:1 seiner Mannschaft gegen Drittliga-Aufsteiger Bayreuth nur auf der Tribüne, am Montag bekam er dann die endgültige Diagnose seiner Verletzung, die er sich eine Woche zuvor im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue zugezogen hatte. Mit einem Riss im hinteren Knorpelbereich der Schulter wird Kersken etwa sechs Wochen ausfallen, die Hinrunde ist für den 22-Jährigen damit gelaufen, erst 2023 wird er für die Meppener wieder zum Einsatz kommen, trotzdem fühlt er sich bei seinem Neuen Klub wohl.

„Ich bin selbst überrascht gewesen, wie familiär das alles hier ist. Ich bin super aufgenommen worden, die Stimmung im Stadion ist gut. Das hätte ich mir nicht besser vorstellen können“, sagte Kersken am vergangenen Samstag in der Halbzeitpause am „Magenta“-Mikrofon. „Es ist eine kleine Stadt. Man hat das Gefühl, man kennt sich. Wir unternehmen auch viel mit der Mannschaft, es ist einfach ein starker Zusammenhalt zu spüren.“

Zwar musste Kersken bei seinen zehn Einsätzen 18-mal hinter sich greifen, doch selbst bei der 0:4-Niederlage gegen 1860 München verhinderte er mit starken Paraden eine noch höhere Niederlage. Sein „Kicker“-Notendurchschnitt liegt bei 2,5, lediglich beim 0:3 gegen den MSV Duisburg sah er beim 70-Meter-Tor des gegnerischen Torhüters Vincent Müller nicht gut aus. Der Treffer wurde anschließend zum „Tor des Monats“ August gewählt.

Sein Trainer Stefan Krämer ist mit Kersken zufrieden und traut ihm sogar den Sprung bis ganz nach oben zu. „Er ist ein klasse Torwart, und ohne ihn unter Druck setzen zu wollen, glaube ich, dass der Junge irgendwann in der Bundesliga spielen wird“, sagte Krämer vor rund drei Wochen bei „Magenta“. „Im Training ist es brutal, was er im Eins-gegen-eins hält. Die Mitspieler feuern ihm die Bälle aus nächster Nähe um die Ohren und er hält dann ein paar Schüsse von ihnen.“