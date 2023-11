„Ich habe noch viel zu geben“ Ex-Borusse Oscar Wendt macht auch 2024 noch weiter

Ein paar Tage nach dem erwähnten Besuch in Kopenhagen ging in Schweden die Saison zu Ende, Wendt stand am 30. Spieltag zum 28. Mal in der Startelf. Der inzwischen 38-jährige Ex-Borusse absolvierte die meisten Minuten für IFK Göteborg, obwohl ursprünglich der Plan lautete, das Zepter so langsam an die nachfolgende Generation zu übergeben.