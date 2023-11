Erstmals Abstiegskampf Ex-Borusse Oscar Wendt hat mit 38 Jahren eine neue Erfahrung gemacht

Wendt schaut nicht nur Spielern zu, die seine Söhne sein könnten, er steht sogar mit ihnen zusammen auf dem Rasen. Am Sonntag ging in Schweden die Saison zu Ende, Wendt stand am 30. Spieltag zum 28. Mal in der Startelf. Der inzwischen 38-jährige Ex-Borusse absolvierte die meisten Minuten für IFK Göteborg, obwohl ursprünglich der Plan lautete, das Zepter so langsam an die nachfolgende Generation zu übergeben.