EM-Borussen : Bénes erhält Kurzeinsatz bei 0:5-Klatsche der Slowakei

Serie Der an den FC Augsburg ausgeliehene Gladbacher Laszlo Bénes musste lange warten, ehe er beim 0:5 der Slowakei gegen Spanien zum Einsatz kam. Die Szene des Spiels lieferte ein Torhüter-Eigentor, das vor allem Borussen-Fans an frühere Keeper-Pannen erinnert haben dürfte.

Als Laszlo Bénes im letzten EM-Gruppenspiel der Slowakei gegen Spanien eingewechselt wurde, war der Traum vom Weiterkommen für sein Land schon lange ausgeträumt. Bénes, der nach der EM vom FC Augsburg, an den er zuletzt ausgeliehen war, zur Borussia zurückkehren wird, kam in der 89. Minute für Starspieler Marek Hamsik in die Partie. Den Kurzeinsatz wird der 23-Jährige aber wohl kaum genossen haben. Beim Co-Gastgeber setzte es in Sevilla eine 0:5-Klatsche.