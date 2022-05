Borussias Training am Donnerstag : Ein Mittelfeldspieler kehrt zurück, ein anderer bricht vorzeitig ab

Borussias Training am Donnerstag

Mönchengladbach Zu Beginn des Trainings am Donnerstagvormittag hatte Borussias Coach Adi Hütter 22 Feldspieler zur Verfügung, am Ende waren es 20. Während bei einem Profi das vorzeitige Ende geplant war, hatte der andere mit Muskelbeschwerden zu kämpfen.

Für Christoph Kramer war vorzeitig Schluss. Zur Halbzeit eines Turniers mit drei Mannschaften, das die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf das Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) abschloss, beendete der Mittelfeldspieler die Einheit. Zuvor hatte der Routinier mehrmals die Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein gedehnt, die Beschwerden waren indes zu groß, um am Donnertagvormittag weiterzumachen.