Borussias Vorbereitung auf Köln Farke begrüßt zwei Rückkehrer zu Beginn der Trainingswoche

„Es ist wichtig, dass er wieder da ist. Und wenn er jetzt keinen Rückschlag erleidet, sollte er für das Derby auch fit sein“, sagte Farke, der nun Tag für Tag eine größere Trainingsgruppe bekommen dürfte. Bis der Kader wieder komplett ist, dauert es indes noch etwas. „Es werden wohl am Donnerstag schon wieder alle da sein, doch der eine oder andere wird dann wahrscheinlich noch regenerieren müssen. Ich rechne erst am Freitag mit dem kompletten Team auf dem Trainingsplatz“, sagte Farke, dem in diesem Fall allerdings der Spielplan in der Bundesliga ganz gelegen kommt.