Borussias Kapitän Stindl und die Zukunftsfrage „Ich kann den Verein verstehen“

Lars Stindl lief sich in Position und zeigte seinem Teamkollegen Jonas Hofmann an, dass er anspielbar sei und zum Torschuss bereitstehe. Hofmann hatte den Ball in der 80. Minute bei einem aussichtsreichen Gegenzug nach vorne getrieben, verpasste dann aber den richtigen Zeitpunkt für das Abspiel – auch Kapitän Stindl hatte er nicht gesehen. „Jonas spielt den Ball normalerweise auch, vielleicht war die Position auch gar nicht so gut“, sagte Stindl, der dem Spiel der Borussia sowie seiner eigenen Leistung mit dem späten 1:0 beim 1. FC Köln einen anderen Anstrich hätte geben können. So jedoch blieb der Auftritt der Gladbacher und ihres Kapitäns im Derby bis zum Schluss farblos. Das gab auch Stindl nach dem enttäuschenden 0:0 am Sonntagnachmittag zu.