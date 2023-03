„Wir haben Kontakt“ Gladbach-Kapitän Stindl kann offiziell zum KSC zurückkehren

Seitdem ist es relativ still geworden um den Fortschritt der Verhandlungen, sofern sie überhaupt so zu nennen sind, wenn es letztlich nur am Spieler ist, sich final zu entscheiden. Aus der Offenheit der Causa scheint nun jedoch eine Tendenz zu werden, dass Stindl auf der Zielgeraden seiner Laufbahn noch mal einen anderen Schritt geht, einen zurück zu den Wurzeln. Sportchef Oliver Kreuzer zufolge beschäftigt sich der Karlsruher SC mit einer Stindl-Rückkehr. „Ja, wir haben Kontakt“, sagte Kreuzer den „Badischen Neuesten Nachrichten“ und bestätigte: „Wir haben grundsätzlich Interesse.“ Auch die „Bild“-Zeitung hatte in dieser Woche von einer entsprechenden Entwicklung berichtet.