Ein Stadionbesuch in Italien Auf den Spuren von Lars Stindl – Erinnerungen an Augsburg und Florenz

Special | Mönchengladbach · Wann gelang Gladbach zuletzt ein Sieg in Augsburg? Und was hat Lars Stindl damit und mit einem Stadionbesuch vor wenigen Wochen in Italien zu tun? In „Fohlenfutter Plus“ erinnert sich unsere Autorin daran und erzählt von den Besonderheiten eines Spiels in der Serie A.

03.10.2024 , 11:21 Uhr

Unser Newsletter erscheint wöchentlich – in spielfreien Wochen immer freitags, sonst stets am Tag vor dem Spiel. Foto: RP