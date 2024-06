Finale Kader stehen fest Rangnick streicht Borussia-Profi Lainer aus Österreichs EM-Kader

Am kommenden Mittwoch reist die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in ihr EM-Camp nach Berlin, ehe am Montag darauf der Turnierauftakt gegen Frankreich in Düsseldorf steigt. In der Gruppe D trifft Rangnicks Team außerdem auf die Niederlande und Polen. Die Schweiz bekommt es in der Gruppe A mit Ungarn, Schottland und Deutschland zu tun. Das erste Spiel bestreitet die „Nati“ am 15. Juni um 15 Uhr. Elvedi und Wöber sind die einzigen beiden Gladbach-Profis, die an der EM teilnehmen.