Saisonverlauf simuliert Künstliche Intelligenz tippt Gladbach auf Platz zehn

Wo die Reise genau hingeht, weiß niemand – nicht einmal der „Supercomputer“ von Opta. Seit dem Sommer jagt der Datendienstleister in regelmäßigen Abständen 10.000-mal die verbleibenden Bundesligaspiele durch die Simulation, so auch nach dem letzten Spieltag vor Weihnachten. Die Wahrscheinlichkeiten basieren auf Wettquoten und dem hauseigenen Opta-Power-Ranking, beides wiederum ist angelehnt an die jüngsten Leistungen sowie an historische.