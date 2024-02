„Müssen trotzdem Ruhe bewahren“ Wie Sportdirektor Schmadtke Borussias brenzlige Lage bewertet

„Ich finde, der Trainer hat es nach der Partie bereits auf den Punkt gebracht: Uns hat in den entscheidenden Situationen das Durchsetzungsvermögen gefehlt. Das kann man auf mehrere Situationen im Spiel beziehen und sicher auch auf die Szene, in der das 1:0 für Leipzig gefallen ist“, sagt Schmadtke. Der 34-Jährige hatte viele Fans unmittelbar nach dem Spiel nicht erfreut mit seiner Einschätzung zum Auftritt in Leipzig: „Ich finde, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt und wir uns davon nichts kaufen können“, meinte Schmadtke. Trainer Gerardo Seoane hatte Borussia „gute Ansätze“ bescheinigt.