Borussia-Umfrage Stimmung in Gladbach immer schlechter – Vertrauen in Virkus schwindet

Hier decken sich die Antworten fast exakt mit denen aus dem März: Robin Hack führt das Ranking zum dritten Mal nacheinander an, mit seinem Dreierpack am vergangenen Wochenende hat er diesbezüglich noch mal ordentlich Eigenwerbung betrieben. Ansonsten ist ebenfalls alles beim Alten: Honorat auf zwei, Wöber hält sich weiter in den Top Drei. Allerdings: Es spricht nicht für den Rest, dass fünf Spieler so gut wie keine Stimmen erhalten.