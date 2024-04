Auswege aus der Krise Wie geht es Borussia und wo geht es hin?

Einmal im Jahr baut Borussia Mönchengladbach vor der Südkurve des Stadions eine Bühne auf und begibt sich unter das Brennglas namens Mitgliederversammlung. Es ist der Tag des Jahres, an dem so viele Vertreter der Vereinsführung öffentlich ihre Statements zur Lage des Vereins abgeben wie an keinem anderen. Am Montagabend gab es in 267 Minuten besonders viele Redebeiträge, weil Borussia nach 20 Jahren unter Rolf Königs ihr Präsidium umgebaut hat und Aufsichtsratswahlen im Fokus standen, die nach zwei Durchgängen drei neue Mitglieder ins siebenköpfige Gremium bugsierten.