Verbesserte Personallage Wie sich der Konkurrenzkampf in Borussias Kader in wenigen Wochen verändert hat

Dass sich Borussias Personallage im Vergleich zum Saisonauftakt deutlich verbessert hat, wird unter anderem an Florian Neuhaus deutlich. Der Vizekapitän kam in den vergangenen beiden Partien nur zu Jokereinsätzen. „Wir haben in den letzten zwei Spielen die Wahl getroffen für ein anderes System und eine andere Qualität von gewissen Spielern. Es war keine Entscheidung gegen Florian, es bedeutet auch nicht, dass er schlecht trainiert hat oder ich unzufrieden bin. Im Mittelfeld hat uns zu Saisonbeginn die eine oder andere Personalie gefehlt, jetzt haben wir einen anderen Konkurrenzkampf“, erklärte Trainer Gerardo Seoane.