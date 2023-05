Letztes Spiel gegen Augsburg Farke muss sein Team im Mittelfeld umbauen

Zum Start der Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Borussia-Park) hatte es nicht so gut ausgesehen beim Gladbacher Personal: Fünf Profis, die allesamt Startelfkandidaten sind, fehlten Trainer Daniel Farke am Mittwoch. Am Tag darauf konnte der Coach aber immerhin in zwei Fällen Entwarnung geben.