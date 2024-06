Polizist, Café-Besitzer, Sänger Borussia-Profis nennen ihre alternativen Berufswünsche

„Ich hätte erst mal irgendwas studiert – im Management-Bereich oder so. Dann hätte ich wahrscheinlich versucht, in irgendeine Führungsposition zu kommen“, sagt Jan Olschowsky in einem Video beim vereinseigenen Sender „Fohlen.TV“. Etwas konkreter waren die Vorstellungen bei Torwart-Kollege Jonas Omlin: „Ich hätte wahrscheinlich eine Ausbildung bei der Polizei gemacht und wäre in der Schweiz Streife gefahren.“