Nullnummer gegen Schalke Borussia zeigt eine neue Form des Kontrollverlusts

Manchmal, wenn seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit wieder viel zu schnell den Ball verloren hatte, stand Daniel Farke nur mit weit ausgebreiteten Armen am Rand. Es war wohl die Geste zur unausgesprochenen Frage: „Was macht ihr da eigentlich?“ Doch wusste Farke ganz genau, was beim 0:0 gegen den FC Schalke 04 nicht nach Plan gelaufen war. „Wir können mit unserer fußballerischen Leistung nicht zufrieden sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit Schalkes Spiel gespielt, es war ein reines Kampfspiel. Wir sind hektisch geworden und hatten keine Kontrolle und Struktur mehr in unserem Spiel“, erklärte Farke.