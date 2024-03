Dauerthema der vergangenen Jahre Borussia hat auch individuell ein Konstanz-Problem

Als Gerardo Seoane neulich nach dem Spiel in Heidenheim gefragt wurde, was Manu Koné derzeit fehle, um in Borussias Startformation zurückzukehren, erntete der Trainer mit seiner ersten Reaktion ein paar Lacher. „Heute bezieht sich die Frage auf Manu, vor zwei Wochen war es Rocco Reitz und vor vier Florian Neuhaus. Es geht immer um den, der nicht spielt“, entgegnete der Schweizer, der im zentralen Mittelfeld fünf Spieler zur Auswahl hat, wenn – so wie derzeit – alle fit sind. Doch nur drei passen in die Anfangself.