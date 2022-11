Mannschaftsteile im Fokus „Zwei aus Drei“ heißt es künftig bei Borussias Sechsern

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode erhielt Borussias Trainer Daniel Farke die gewünschte Verstärkung für das defensive Mittelfeld: Julian Weigl wechselte auf Leihbasis von Benfica Lissabon nach Gladbach. Es schien, als sollte Farke in der Folge auf der Sechser-Position gar ein kleines Luxusproblem haben. Ganz so kam es indes dann doch nicht.