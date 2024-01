Erstes Training der Woche Seoane und Borussias „drei Fragezeichen“ vor Bayern

Ko Itakura bereitet sich derweil mit Japan auf das Achtelfinale im Asien-Cup vor, am Mittwoch heißt der Gegner in Katar um 12.30 Uhr Bahrain. Bei einem überraschenden Aus könnte der Innenverteidiger theoretisch am Freitag auf dem Trainingsplatz in Gladbach stehen. Tomas Cvancara (Bänderriss) absolviert derweil seine Reha in der Sonne von Dubai, das dokumentierte der Tscheche bei Instagram.