Beim 0:1 gegen RB Leipzig Warum Koné wichtig ist, was Reitz verspricht

Keine Frage, diese taktische Varianten gibt Borussia defensive Stabilität. Wie beim 1:2 gegen die Bayern setzte Trainer Gerardo Seoane auf eine Variante mit Dreierkette, einem Sechser und einer Doppelacht - damit entsprang aus der Mitte die Sicherheit. War gegen München Florina Neuhaus noch ein Teil des Duos an der Nahtstelle zwischen Defensive und Offensive, bekam nun Rückkehrer Manu Koné, der erstmals in dieser Saison zum Kader gehörte, gleich Neuhaus‘ Platz. Der Vize-Kapitän saß wie in Darmstadt auf der Bank. Denn Eigengewächs Rocco Reitz hat sich festgespielt.