Gladbachs 20-Millionen-Euro-Transfer Was Ex-Borusse Manu Koné über seinen Wechsel zur AS Rom sagt

Zudem will er sich in Frankreichs A-Team einbringen, nachdem er mit der U23 Olympia-Silber geholt hat. „Les Bleus? Davon habe ich geträumt, als ich zu meiner Zeit als Jugendspieler in Clairefontaine in die Kantine ging. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dabei zu sein“, sagte Koné im Vorfeld der Nations-League-Spiele gegen Italien und Belgien. „Das ist es, was ich wollte, jetzt liegt es an mir, in der Nationalmannschaft zu zeigen, was ich kann, um zu bleiben.“