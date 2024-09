Transfer auf der Zielgeraden Manu Koné ist in Rom - Gladbach kassiert wohl über 20 Millionen Euro

Am Donnerstag stand er noch in Mönchengladbach auf dem Trainingsplatz, seit Freitagnachmittag ist Manu Koné nun in Rom, dort wird er wird künftig für die AS Rom am Ball sein. Dabei soll er sich schon mit dem AC Mailand einig gewesen sein. Milan musste Ismael Bennacer abgeben, um handlungsfähig zu sein, dazu kam es nicht. Borussia hat derweil konkret mit der AS Rom verhandelt.