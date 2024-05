Mögliche Doppelacht gegen Frankfurt Neuhaus und Koné müssen jetzt in Gladbach liefern

Meinung | Mönchengladbach · Manu Koné und Florian Neuhaus gehören in Gladbach zu dem Besten, was der Kader fußballerisch hergibt. Beide personifizieren aber auch das Unstete in dieser Saison. Unser Autor plädiert für das Spiel gegen Frankfurt dennoch für eine Doppelacht mit diesen beiden.

10.05.2024 , 06:08 Uhr

Link zur Paywall So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Carmen Jaspersen