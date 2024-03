Gladbachs beste Torschützen Borussia droht nach zehn Jahren wieder eine Saison ohne Zweistelligkeit

Bei Jordan Siebatcheu, der bislang ebenfalls fünfmal getroffen hat, ist da schon ein größeres Fragezeichen. Der von Union Berlin ausgeliehene Mittelstürmer startete mit zwei Toren in den ersten beiden Spielen gut in das neue Jahr, doch gerade in den letzten Wochen tat er sich schwer, torgefährlich zu werden, da die hundertprozentige Fitness nicht vorhanden war. Seinen Wert für das Team als Wandspieler hat der US-Amerikaner oft genug unter Beweis gestellt. Doch Seoane hat auch erkannt, dass der Angreifer im Strafraum noch besser in Szene gesetzt werden muss. Weitere fünf Tore in acht Spielen sind daher nicht utopisch, aber doch ein sehr ambitioniertes Ziel.