Gladbach-Kolumne von Bernd Krauss „Die Borussen sollten sich klar machen, was möglich ist“

2025 ist unser DFB-Pokalsieg 30 Jahre her – Wahnsinn, die Zeit rennt. Borussia hat in diesem Jahr die Chance, uns das Etikett „Borussias letzter Titel“ zu nehmen – auch wenn der Weg zum Pokalsieg sicher über das starke Bayer Leverkusen führen wird, das ist ein Brocken. Doch die Chance, ins Finale zu kommen, ist so groß wie seit Jahren nicht und kommt so schnell nicht wieder.