In der Nacht zum Samstag Kölner Ultras am Gladbacher Stadion - Verletzte bei Polizeieinsatz vor dem Derby

Gegen 21 Uhr am Freitag sei eine Gruppe von rund 120 Kölner Ultras am Stadion eingetroffen, meldet die Polizei. Daraufhin habe eine Vielzahl der Gladbacher Fans, die in der Nordkurve an der Choreo arbeiteten, das Stadion verlassen und beide Fangruppen hätten sich gegenüber gestanden und Pyrotechnik gezündet, heißt es im Polizei-Bericht.