Asien-Cup-Teilnahme noch nicht sicher Wende bei Itakura – Japaner trainiert zunächst mit Borussia

„Nils Schmadtke hat Ko in den vergangenen Tagen in Japan begleitet, wir hatten super Gespräche mit dem japanischen Fußballverband. Es ist alles abgesprochen“, sagte Virkus. Dazu gehörte wohl auch, dass Itakura im Testspiel der Japaner am 1. Januar gegen Thailand nicht zum Einsatz kam. Nun will sich Borussia ab Mittwoch im Training und am Samstag im Spiel davon überzeugen, dass Itakura bereit und fit genug ist, um tatsächlich am Asien-Cup teilzunehmen.