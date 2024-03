Start in die Woche Zwei Borussia-Stammkräfte zurück im Mannschaftstraining

Normalerweise hätte sich Ko Itakura am Montag noch mit Nordkorea beschäftigt. Da der Gegner der japanischen Nationalmannschaft sein WM-Qualifikations-Rückspiel, das für 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Pjöngjang angesetzt war, abgesagt hat (aus Angst vor der Verbreitung einer Infektionskrankheit), ist Itakura bereits zu seinem Arbeitgeber zurückgekehrt. Der Innenverteidiger stand am Montagnachmittag zum Auftakt der neuen Trainingswoche mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz.