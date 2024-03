Borussias Personallage vor Mainz Ein ausgeruhter Itakura ist nur eine von vielen Optionen für Seoane

Es ist Woche für Woche eine der wichtigsten Aufgaben für Chefcoach Gerardo Seoane und sein Trainerteam: Vor jedem Spieltag gilt es, die bestmögliche Startelf auszuwählen für die jeweilige Aufgabe. Mitunter ist das in einzelnen Mannschaftsteilen aufgrund einer angestammten Personalsituation nicht so schwierig. Doch ab und an stellt sich auch die „Qual der Wahl“ ein – so dürfte es bei Seoane für das Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) sein.