Japaner fehlt Gladbach monatelang Der Fall Ko Itakura ist auf mehreren Ebenen absurd

Ko Itakura scheint guter Dinge zu sein. In den vergangenen Tagen fand sich in seiner Instagram-Story fast immer frisches Bildmaterial aus dem Trainingscamp der japanischen Nationalmannschaft. Borussias Innenverteidiger ist bereit für den Asien-Cup, der am 14. Januar für Japan mit dem Spiel gegen Vietnam beginnt. Doch erst einmal steht am Neujahrstag Itakuras Comeback an – im Test gegen Thailand, 76 Tage nach dem bislang letzten Spiel des Innenverteidigers.