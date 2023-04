Kuriose Kartenbilanz Bitteres Déjà-vu für Borussias Rot-Sünder Itakura

Zwei Rote Karten bei nur 21 Bundesligaspielen lassen auf eine überharte Gangart oder ungeschicktes Zweikampfverhalten schließen. Beides ist bei Itakura aber grundsätzlich nicht der Fall, auch wenn er in seinen Platzverweis-Szenen sicherlich nicht gut aussah. Darüber hinaus hat der Japaner allerdings erst eine Gelbe Karte gesehen: am vorherigen Spieltag beim 0:1 gegen Union Berlin. Itakura hat damit in der Bundesliga doppelt so oft Rot gesehen wie Gelb.