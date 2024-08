Borussia-Training am Montag Hacks Rückstand ist weiterhin groß – 22 Feldspieler dabei

Mönchengladbach · Robin Hack stand am Freitag im Kader, ohne zum Einsatz zu kommen – trotzdem musste er am Wochenende wieder etwas kürzertreten. Welche Spieler am Montag auf dem Platz standen und in welche Rolle Trainer Gerardo Seoane im individuellen Training schlüpfte.

26.08.2024 , 18:01 Uhr

