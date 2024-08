„Ein Puzzleteilchen in dem Bereich“ Wie Kleindienst und Stöger Gladbach verändern sollen

Die Fußballwelt ist klein, man trifft sich immer wieder. Weswegen Kevin Stöger, der Österreicher, der jetzt vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach wechselte, auch eine besondere Erinnerung an seinen neuen Arbeitgeber hat. „Ich habe mein erstes Bundesligator gegen Borussia gemacht“, berichtete der 30-Jährige im Trainingslager der Gladbacher in Rottach-Egern am Tegernsee.