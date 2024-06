Stöger und Kleindienst Was die Wahl der Rückennummer über Borussias Zugänge aussagt

An neuen Eindrücken hat es Tim Kleindienst an seinem ersten Tag bei Borussia Mönchengladbach ganz sicher nicht gemangelt. „Im ersten Moment ist man schon sehr überwältigt. Borussia ist ein riesengroßer Verein, was sich hier auf dem ganzen Gelände rund um das Stadion widerspiegelt. Für mich ist es eine große Ehre, hier sein zu dürfen und ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit“, sagte Gladbachs neuer Stürmer vom 1. FC Heidenheim, der am Freitag vorgestellt worden ist.