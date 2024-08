Phase zwei der Vorbereitung vorbei Diese Borussen haben auf sich aufmerksam gemacht

Die zweite Phase der Saisonvorbereitung der Borussen ist mit dem Trainingslager in Rottach-Egern und dem unfreiwilligen Testspiel gegen die U21 von Ipswich Town, das 3:1 gewonnen wurde, zu Ende gegangen. Trainer Gerardo Seoane hat angesagt, dass in der Vorbereitung jedes Training, jedes Spiel in die Bewertung der Spieler eingeht – es ist die Zeit der Bewerbung um die Plätze im Team. Sechs Profis haben bislang besonders auf sich aufmerksam gemacht.