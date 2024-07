Ein Zugang pausiert am Mittwoch Warum Borussias Personalsituation deutlich besser ist als in den Vorjahren

Sowohl die Verletztensituation war in den Vorjahren schon mal schlimmer als auch die Liste der turnierbedingten Abwesenheiten. Vor einem Jahr startete Trainer Gerardo Seoane mit 20 Feldspielern in die Vorbereitung, darunter befanden sich in Phil Kemper, Ibrahim Digberekou und Shio Fukuda (zu diesem Zeitpunkt) reine U23-Akteure, Semir Telalovic war noch dabei, ließ sich kurz darauf aber freistellen, um die Suche nach einem neuen Arbeitgeber zu forcieren. Zudem waren in Grant-Leon Ranos, Lukas Ullrich, Yvandro Borges Sanches und Simon Walde so viele Teenager dabei, dass sich aus den Anwesenden nicht annähernd eine mögliche Startelf für den Saisonstart formieren ließ.