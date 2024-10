„Pseudo-Dominanz“ Frustrierter Tim Kleindienst redet nach Borussias Niederlage in Augsburg Klartext

Während Weigl in der Länderspielpause die Niederlage in Augsburg am Borussia-Park aufarbeiten kann, reist Kleindienst am Montag zur Nationalmannschaft, für die er unter der Woche das erste Mal nominiert worden ist. „Es ist immer noch surreal. Erst mal war ich ein bisschen sprachlos, weil ich es selbst nicht glauben konnte, weil man in so einem Moment nicht damit rechnet. Ich glaube, das war eines der schönsten Telefonate, die ich jemals hatte“, sagte Kleindienst.