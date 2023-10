Borussias Heidenheim-Doppelpack Im Pokal geht es um Gladbachs Selbstvertrauen

Das Wort „wichtig“ fiel oft am Samstag im Mönchengladbacher Borussia-Park, und dies in Kombination mit „Sieg“. 2:1 gewann Gladbach gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim im ersten Teil des merkwürdigen Doppeldates, das das Zweitrundenlos im DFB-Pokal beiden Bundesligisten beschert hat. Nie zuvor hat Heidenheim in Gladbach gespielt, und nun passiert das zweimal binnen vier Tagen: Dienstag ist um 20.45 Uhr die Neuauflage im DFB-Pokal. Gleichwohl sind die Gäste die rund 520 Kilometer wieder zurückgereist, „es ist immer am besten, zu Hause zu schlafen“, teilte Trainer Frank Schmidt mit.