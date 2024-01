Borussias 3:2 im 120-Minuten-Test Seoane gefiel erste Hälfte besser - Klare Tendenz bei Itakura

Nicht zu viel und nicht zu wenig wollte Gerardo Seoane vor dem Start ins Bundesligajahr 2024 testen, also standen am Samstag viermal 30 Minuten gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer auf dem Programm. 3:2 gewann Borussia Mönchengladbach in Summe, doch so wie Borussias Trainer vom „ersten“ und „zweiten“ Spiel sprach, ließe sich auch von einem 2:0-Erfolg und einer 1:2-Niederlage in den jeweils 60 Minuten mit komplett unterschiedlichem Personal reden.