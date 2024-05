„Offenes Geheimnis“ gelüftet Ja-Wort zu Borussia – wie sich Philipp Sander nach Kiels Aufstieg offenbarte

1965 rangelten Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach um den Aufstieg in die Bundesliga, Borussia setzte sich in der Aufstiegsrunde unter anderem gegen die „Störche“ durch und schrieb anschließend Bundesliga-Geschichte. 59 Jahre später, nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend, steht fest, dass nun auch Holstein erstmals in die Bundesliga aufsteigt.